Театр абсурда
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Театр абсурда

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Европейские реалии: Москва решает проблемы, Брюссель - их создаёт

Европейские реалии: Москва решает проблемы, Брюссель - их создаёт

Достаточно неожиданный визит Роберта Фицо в Москву был, в первую очередь, вызван логичной причиной – Словакии нужен российский газ, а идею его транзита в любой форме, по словам словацкого гостя, Зеленский зарубил на корню.

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