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Татар-информ

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Татарстан получит средства из бюджета РФ на привлечение медработников в села

Татарстан получит средства из бюджета РФ на привлечение медработников в села

Татарстан и еще 17 регионов получат средства из федерального бюджета на привлечение медработников в сельскую местность.

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