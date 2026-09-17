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Бекхэм считает Месси главным претендентом на «Золотой мяч»

Бекхэм считает Месси главным претендентом на «Золотой мяч»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что аргентинский нападающий команды Лионель Месси должен получить девятый «Золотой мяч» в этом году.

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