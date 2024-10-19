Страна и люди
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Страна и люди

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В чем обвиняют членов самой жестокой группировки 1990-х? В Москве задержали участников Ореховской ОПГ

В чем обвиняют членов самой жестокой группировки 1990-х? В Москве задержали участников Ореховской ОПГ

В Москве задержали семь членов Ореховской ОПГ по делам о громких убийствах В Москве задержали семерых участников Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) — одной из самых жестоких банд 1990-х.

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