В чем обвиняют членов самой жестокой группировки 1990-х? В Москве задержали участников Ореховской ОПГ

В Москве задержали семь членов Ореховской ОПГ по делам о громких убийствах В Москве задержали семерых участников Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) — одной из самых жестоких банд 1990-х.
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