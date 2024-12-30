Рекордно много свердловских сирот получили жилье в 2024 году

В Свердловской области рекордное количество детей-сирот получили свое жилье в 2024 году. Благодаря региональной программе квартирами обзавелись 1200 человек, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
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