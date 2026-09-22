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Аргументы и Факты

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Раскрыт неожиданный ответ Сталлоне Трампу после назначения послом Голливуда

Раскрыт неожиданный ответ Сталлоне Трампу после назначения послом Голливуда

Американский актер Сильвестр Сталлоне признался, что был застигнут врасплох, когда президент США Дональд Трамп объявил о его назначении спецпослом в Голливуде.

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