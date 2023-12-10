Бизнес на распутье: держаться за упрощёнку или уйти в тень

Максим Демченко оценил плюсы и минусы отмены статуса ИП Павел Еськов Фото: Александр Рюмин/ТАСС Заместитель председателя думского Комитета по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что в 2029 году, когда завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель) может быть ликвидирована.