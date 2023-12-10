Бизнес на распутье: держаться за упрощёнку или уйти в тень

Максим Демченко оценил плюсы и минусы отмены статуса ИП Павел Еськов Фото: Александр Рюмин/ТАСС Заместитель председателя думского Комитета по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что в 2029 году, когда завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель) может быть ликвидирована.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии