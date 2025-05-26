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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Рост вкладов замедляется: вкладчики испытывают опасения в 2025 году

Рост вкладов замедляется: вкладчики испытывают опасения в 2025 году

Вклады в банках сегодня остаются одними из наиболее защищенных финансовых инструментов. Тем не менее, при определенных сценариях и обстоятельствах у граждан могут возникать трудности с возвратом собственных средств.

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