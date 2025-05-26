Рост вкладов замедляется: вкладчики испытывают опасения в 2025 году

Вклады в банках сегодня остаются одними из наиболее защищенных финансовых инструментов. Тем не менее, при определенных сценариях и обстоятельствах у граждан могут возникать трудности с возвратом собственных средств.
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