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Коротко о главном

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Телеведущий Соловьев предрек Европе волну терактов после конфликта на Украине

Ведущий телевизионных передач Владимир Соловьёв проинформировал о том, что когда бушующее на украинской территории противостояние завершится, огромные толпы боевиков киевского режима окажутся без средств к существованию.

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