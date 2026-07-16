Ведущий телевизионных передач Владимир Соловьёв проинформировал о том, что когда бушующее на украинской территории противостояние завершится, огромные толпы боевиков киевского режима окажутся без средств к существованию.
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