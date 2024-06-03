"Укрэнерго" спрогнозировал дефицит в энергосистеме страны на предстоящей неделе

На следующей неделе в энергосистеме Украины возникнет серьезный дефицит электроэнергии. Об этом заявил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире украинского телеканала "Общественное".
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