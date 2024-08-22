Разведка Пентагона дала свою оценку ситуации на фронтах Украины

Как пишет агентство Bloomberg, оценки разведывательного управления Пентагона свидетельствуют о том, что ни Украина, ни Россия сегодня не обладают достаточными военными ресурсами для проведения крупных наступательных операций, что «может свидетельствовать о том, что обе стороны движутся к тупику».