Украинский «Белый ангел» бросил изъятых из семьи детей

Жительница освобожденной Мариновки в ДНР по имени Светлана рассказала российским журналистам о том, как представители украинского специального фонда "Белый ангел" принудительно изымают детей из семей, а потом оставляют их без опеки .
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