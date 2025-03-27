Режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО

Вадим Шмелев, режиссер фильма «Подольские курсанты», вошедшего в список картин, рекомендуемых школьникам к просмотру после уроков, не берется снимать фильм о специальной военной операции (СВО) на Украине.
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