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Культуромания

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Режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО

Режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО

Вадим Шмелев, режиссер фильма «Подольские курсанты», вошедшего в список картин, рекомендуемых школьникам к просмотру после уроков, не берется снимать фильм о специальной военной операции (СВО) на Украине.

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