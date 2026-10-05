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Царьград

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Свердловские дети получат 730 доппутевок на Черное море

Свердловские дети получат 730 доппутевок на Черное море

Проект «От Уральских гор до Черного моря» дополнительно получил 730 путевок для детей из Свердловской области, в первую очередь из многодетных семей, после обращения губернатора Дениса Паслера к федеральным властям.

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