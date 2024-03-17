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Си Джей Макколлум и Зайон Уильямсон набрали 56 очков на двоих в матче с «Портлендом»

Си Джей Макколлум и Зайон Уильямсон набрали 56 очков на двоих в матче с «Портлендом»

Лучшими в составе «Нового Орлеана» стали Си Джей Макколум и Зайон Уильямсон. Уильямсон набрал 26 очков, 10 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок, реализовав 11 из 17 бросков с игры и 4 из 5 штрафных.

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