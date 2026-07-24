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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робелиса Деспейна переподписали в UFC

Бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо Робелис Деспейн вернулся в UFC. Деспейн провел три поединка в промоушене в 2024-м, заработав рекорд 1-2, после чего был уволен.

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