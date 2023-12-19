ЦБ Нидерландов предостерег политиков от референдума о выходе из ЕС

Директор по монетарным вопросам и финансовой стабильности ЦБ Нидерландов Олаф Слейпен выступил с критикой предвыборного обещания лидера Партии свободы Нидерландов (PVV) Герта Вилдерса, который хотел провести референдум о выходе из Европейского Союза.