ЦБ Нидерландов предостерег политиков от референдума о выходе из ЕС

Директор по монетарным вопросам и финансовой стабильности ЦБ Нидерландов Олаф Слейпен выступил с критикой предвыборного обещания лидера Партии свободы Нидерландов (PVV) Герта Вилдерса, который хотел провести референдум о выходе из Европейского Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии