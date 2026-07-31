Игорь Кобзев проверил состояние дороги Иркутск — Жигалово

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает поездку по Жигаловскому району. И проехал на автомобиле больше ста километров участка трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово — отрезок, который ведет от Верхоленска Качугского района до рабочего поселка Жигалово.