Игорь Кобзев проверил состояние дороги Иркутск — Жигалово

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает поездку по Жигаловскому району. И проехал на автомобиле больше ста километров участка трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово — отрезок, который ведет от Верхоленска Качугского района до рабочего поселка Жигалово.
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