Военное обозрение

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Западная пресса: Длящееся больше месяца украинское контрнаступление привело ко взятию нескольких деревень в направлении Азовского моря

Западная пресса: Длящееся больше месяца украинское контрнаступление привело ко взятию нескольких деревень в направлении Азовского моря

Западная пресса пишет о ходе украинского контрнаступление, отмечая, что ВСУ с начала июня не могут добиться решения тех задач, которые ставились изначально.

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Николай Герасименко
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