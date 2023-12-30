Гороскоп от Ирины Богдан на 31 декабря 2023 года для всех знаков зодиака Елена Галицкая Последний день 2023 года принесет для каждого представителя зодиакального круга некоторые сомнения и недоверие, как утверждает Ирина Богдан, эксперт в области астрологии.