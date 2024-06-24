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Царьград

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Названы продукты для профилактики дефицита тестостерона

Названы продукты для профилактики дефицита тестостерона

Названы продукты, употребление которых не грозит дефицитом тестостеронаКанадские учёные из Университета Монктона пришли к выводу, что определённые продукты, которые богаты полифенолами, могут способствовать увеличению уровня тестостерона у мужчин.

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