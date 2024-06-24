Названы продукты для профилактики дефицита тестостерона

Названы продукты, употребление которых не грозит дефицитом тестостеронаКанадские учёные из Университета Монктона пришли к выводу, что определённые продукты, которые богаты полифенолами, могут способствовать увеличению уровня тестостерона у мужчин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии