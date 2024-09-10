Врач Меленчук: при запорах во время беременности поможет богатая клетчаткой пища

Одной из распространенных проблем, с которыми сталкиваются беременные, является тошнота и рвота. Происходит это на фоне гормональных изменений, особенно повышенного уровня гормона hCG, рассказала "Газете.
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