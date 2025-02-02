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Бывший генпрокурор Украины Луценко назвал Зеленского голым королем

Бывший генпрокурор Украины Луценко назвал Зеленского голым королем

Президент Украины Владимир Зеленский так и не реализовал широко разрекламированный план стойкости. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Украины Борислава Березы назвал его голым королем.

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ЛС
Лидия Санникова
Обнаженку клоун с молодости любит, но..., какой король? Гнида.
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