Бывший генпрокурор Украины Луценко назвал Зеленского голым королем

Президент Украины Владимир Зеленский так и не реализовал широко разрекламированный план стойкости. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Украины Борислава Березы назвал его голым королем.
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