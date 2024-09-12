Власти США близки к тому, чтобы разрешить экспорт новейших ускорителей Nvidia в Саудовскую АравиюЗа два предыдущих года правительство США как минимум дважды усиливало экспортные ограничения в отношении ускорителей вычислений Nvidia, на одном из этапов был перекрыт путь для их свободных поставок в Саудовскую Аравию из-за опасений по поводу возможности транзита в Китай.