Угрожал взорвать Крымский мост: в офисе Зеленского грядет новая отставка

На Украине готовятся уволить Кирилла Буданова* с должности главы военной разведки. Отмечается, что его хотят убрать из команды лидера Украины Владимира Зеленского за его публичные высказывания, ранее он угрожал уничтожить Крымский мост.
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