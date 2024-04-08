Глава ФПБК Бородин призвал запретить фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где в главной роли снялся телеведущий Иван Ургант.
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