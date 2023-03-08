Фердинанд о выходе «Челси» в 1/4 финала ЛЧ: » Поттер может расслабиться, но они не фавориты»

Рио Фердинанд не верит в победу «Челси» в Лиге чемпионов после выхода команды в 1/4 финала. Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).