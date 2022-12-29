Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче: “Я не верю, что начнется Третья мировая война”

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) в начало Третьей мировой войны не верит, он полагает, что современные люди разумнее тех, кто начинал первую и вторую мировые войны в прошлом.
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