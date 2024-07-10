Около 2,5 тысяч литров донорской крови сдали за полгода крымчане выездной бригаде Центра крови

Выездная бригада ГБУЗ РК «Центр крови» совершила за I полугодие 2024 года 109 выездов по месту жительства или работы доноров в различные муниципальные образования полуострова, на предприятия и в организации.
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