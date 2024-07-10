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Крымское информационное агентство

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Около 2,5 тысяч литров донорской крови сдали за полгода крымчане выездной бригаде Центра крови

Около 2,5 тысяч литров донорской крови сдали за полгода крымчане выездной бригаде Центра крови

Выездная бригада ГБУЗ РК «Центр крови» совершила за I полугодие 2024 года 109 выездов по месту жительства или работы доноров в различные муниципальные образования полуострова, на предприятия и в организации.

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