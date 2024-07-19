Скандал в Варшаве: в атаковавших Украину иранских ударных БПЛА нашли польские компоненты

Польское Radio Zet сообщает: принадлежащая государственному Агентству промышленного развития компания Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan продала Ирану комплектующие к «Шахедам», которые затем обрушились на украинские цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии