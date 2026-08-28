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Царьград

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Максим Кирьянов: Коллекционирование взлетает благодаря новым трендам

Максим Кирьянов: Коллекционирование взлетает благодаря новым трендам

Максим Кирьянов из modi отметил, что современное коллекционирование объединяет поколения. Увлечение популярными франшизами, такими как Minecraft и "Назад в будущее", способствует росту интереса к творчеству и коллекциям, предоставляя удовольствие процессу.

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