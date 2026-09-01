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Царьград

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ЦРПТ: за 5 лет нелегальный оборот товаров снизился втрое

ЦРПТ: за 5 лет нелегальный оборот товаров снизился втрое

На Восточном экономическом форуме Реваз Юсупов из ЦРПТ сообщил, что за пять лет доля нелегального оборота товаров с маркировкой в России снизилась втрое до 9%.

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