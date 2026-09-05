Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Что то в последнее время звание Герой труда присваивают певцам, художникам, актерам, мэрам.. Наверное они в поте лица трудятся, создают богатство Родины.. Не то что какие то там шахтеры,нефтянники, врачи,каждый день спасающие жизни, металлурги, строители.. Для РФ сейчас артисты,музыканты и прочая творческая интеллигенция намного важнее рабочего класса !