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МОСИНФОРМ

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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Павел Б

Что то в последнее время звание Герой труда присваивают певцам, художникам, актерам, мэрам.. Наверное они в поте лица трудятся, создают богатство Родины.. Не то что какие то там шахтеры,нефтянники, врачи,каждый день спасающие жизни, металлурги, строители..  Для РФ сейчас артисты,музыканты и прочая творческая интеллигенция намного важнее рабочего класса !