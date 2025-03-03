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Пять человек пострадали при нападении с ножом на автовокзале в Хайфе

Пять человек пострадали при нападении с ножом на автовокзале в Хайфе

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Пять человек пострадали во время теракта в Хайфе на севере Израиля, когда вооруженный ножом мужчина набросился на людей на автовокзале, сообщили в пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA).

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