📄 Зачем в типографии в Крыму уничтожили 37 тысяч избирательных бюллетеней, и какие еще особенности будут на выборах в сентябре? После номера один будет сразу идти третий, а одну фамилию вычеркнут шариковой ручкой.
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