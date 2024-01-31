Молдавия хочет вернуться к закупкам у «Газпрома» Moldovagaz может вернуться к закупкам российского газа этой весной.
Пронедра
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Молдавия хочет вернуться к закупкам у «Газпрома» Moldovagaz может вернуться к закупкам российского газа этой весной.
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