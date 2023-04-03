Daily Express: Китай оставил таинственное предупреждение после заявления Путина

Неожиданное заявление президента РФ Владимира Путина всколыхнуло международное сообщество. Китай после слов российского лидера вовсе послал таинственное предупреждение, утверждает журналист Ричард Эшмор в публикации для газеты Daily Express.
Неожиданное заявление президента РФ Владимира Путина всколыхнуло международное сообщество. Китай после слов российского лидера вовсе послал таинственное предупреждение, утверждает журналист Ричард Эшмор в публикации для газеты Daily Express.
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