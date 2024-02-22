Иванов наградил участников СВО в филиале госпиталя Вишневского

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции и медперсоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии