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"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Зеленским неоднократно просил его прекратить удары по российским НПЗ, поскольку они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.

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