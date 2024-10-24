Кто решил, что наш выбор – Трамп?

Чем ближе день выборов в США, тем с большей частотой появляются предвыборные расклады, предсказывающие победу одному из двух кандидатов.
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