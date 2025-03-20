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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глава разработки Doom: The Dark Ages встал на защиту новых настроек сложности Руково...

Глава разработки Doom: The Dark Ages встал на защиту новых настроек сложности Руково...

Глава разработки Doom: The Dark Ages встал на защиту новых настроек сложностиРуководитель разработки Doom: The Dark Ages Хьюго Мартин (Hugo Martin) прокомментировал опасения игроков, связанные с введением в горячо ожидаемый шутер модификаторов сложности.

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