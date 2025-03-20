Глава разработки Doom: The Dark Ages встал на защиту новых настроек сложности Руково...

Глава разработки Doom: The Dark Ages встал на защиту новых настроек сложностиРуководитель разработки Doom: The Dark Ages Хьюго Мартин (Hugo Martin) прокомментировал опасения игроков, связанные с введением в горячо ожидаемый шутер модификаторов сложности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)