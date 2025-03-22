Арестович завил, что глава ГУР Буданов предлагал подорвать все АЭС Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* предлагал Владимиру Зеленскому подорвать все украинские АЭС, заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.
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