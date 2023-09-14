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Поднявшаяся река заблокировала один из туристических приютов Таганая

Поднявшаяся река заблокировала один из туристических приютов Таганая

Из-за дождей один из кордонов национального парка стал труднодоступен. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», недавние ливни превратили Большой Киалим в бурный поток, подняв его уровень больше чем на полметра.

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