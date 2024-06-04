Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе

Самые дорогие фотографии знаменитости в истории Когда Анджелина Джоли родила своего первого биологического ребенка, Шайло, ей пришлось рожать в Намибии в обстановке строжайшей секретности из-за повышенного внимания СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии