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Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе

Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе

Самые дорогие фотографии знаменитости в истории Когда Анджелина Джоли родила своего первого биологического ребенка, Шайло, ей пришлось рожать в Намибии в обстановке строжайшей секретности из-за повышенного внимания СМИ.

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