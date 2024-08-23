Навстречу будущему «Любое общество, независимо от его политической системы,находится в постоянном движении между прошлым,которое формирует его память, и видением будущего,которое вдохновляет его развитие.
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Навстречу будущему «Любое общество, независимо от его политической системы,находится в постоянном движении между прошлым,которое формирует его память, и видением будущего,которое вдохновляет его развитие.
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