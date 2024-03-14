Следствие по делу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского окончено

Следственный департамент МВД предъявил в окончательной редакции обвинение бывшему совладельцу сети «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому по делу о хищении у восьми крупных зарубежных компаний более $126 млн, передает корреспондент ТАСС из зала суда.