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СМИ: пилота Flydubai ранее отстраняли от полетов из-за подозрений в радикализаци

СМИ: пилота Flydubai ранее отстраняли от полетов из-за подозрений в радикализаци

Пилота Flydubai, подозреваемого в попытке теракта, ранее отстраняли от полетов в Омане. Израиль получил сведения об экипаже, но ведомства спорят, кто должен был их проверить.

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