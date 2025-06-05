Скандал в Самаре и выборы в Новосибирске: как отличить участника СВО от «ряженого»

"Хирург и участник СВО"- я в общем не именно за "хирурга" из статьи, а вообще о роли настоящих хирургов на СВО, которые вытаскивают ребят с того света в прифронтовых госпиталях, часто просто в подсобных помещениях на передке, оказывая первую помощь и этим спасая жизни. Низкий им поклон. И именно эти люди достойны звания "участник СВО".

Геннадий Ларионов

Интересно узнать про категорию 3 ВБД и список, кто попадает, товарищи волонтеры, дроноводы уже третий год на СВО , ремонтируют, собирают летают, непосредственно на ЛБС . На контракт не идут, так как там уже в приказном и куда пошлют. А тут занимаются своим делом, мастерская, мы им по возможности помогаем ЗИП , что то тестируем у себя и собираем. Вот с ними как быть и под обстрелами и на ЛБС и ни каких доков , что там были ??? А с ряженными, нууу ... они были всегда и в 80-е и сейчас , тут ни чего лишнего в Душе - ни стыда ни совести .