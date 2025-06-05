Скандал в Самаре и выборы в Новосибирске: как отличить участника СВО от «ряженого»

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Сергей Киселев
Вот это правильное решение! Наш товарищ!
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7 час.
S
Serg
&quot;Хирург и участник СВО&quot;- я в общем не именно за &quot;хирурга&quot; из статьи, а вообще о роли настоящих хирургов на СВО, которые вытаскивают ребят с того света в прифронтовых госпиталях, часто просто в подсобных помещениях на передке, оказывая первую помощь и этим спасая жизни. Низкий им поклон. И именно эти люди достойны звания &quot;участник СВО&quot;.
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7 час.
Геннадий Ларионов
Интересно узнать про категорию 3 ВБД и список, кто попадает, товарищи волонтеры, дроноводы уже третий год на СВО , ремонтируют, собирают летают, непосредственно на ЛБС . На контракт не идут, так как там уже в приказном и куда пошлют. А тут занимаются своим делом, мастерская, мы им по возможности помогаем ЗИП , что то тестируем у себя и собираем.  Вот с ними как быть и под обстрелами и на ЛБС и ни каких доков , что там были ???   А с ряженными, нууу ... они были всегда и в 80-е и сейчас , тут ни чего лишнего в Душе - ни стыда ни совести .
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54 мин.
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