Байкальская строительная неделя пройдет в иркутском Сибэкспоцентре 21-23 марта

С 21 по 23 марта в Иркутске состоится специализированная выставка «Байкальская строительная неделя». Это ключевое отраслевое событие региона, объединяющее на одной площадке профессионалов строительной индустрии.
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