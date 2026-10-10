iBuyPower представила мини-ПК Pro AMD AI Halo для профессионалов

Компания iBuyPower объявила о выходе на рынок компактных высокопроизводительных систем, представив свой первый мини-ПК iBuyPower Pro AMD AI Halo.
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